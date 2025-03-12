Леверкузенский Байер установил цену за свою звезду

По сообщению Sport Bild, "Байер" снизил свое ценовое требование за нападающего Виктора Бонифейса, поскольку намерен продать его летом.

В январе Бонифейс был близок к переходу в "Аль-Наср" за 70 млн евро, однако саудовский клуб изменил свое решение и решил подписать Джона Дурана.

С тех пор нападающий потерял место в основе. После двух голов сразу после срыва трансфера он начал демонстрировать нестабильную игру, что сказалось и на его поведении. Это не устраивает руководство "Байера".

Перед началом следующего сезона "Байер" не хочет сохранять в составе как Бонифейса, так и Патрика Шика, поэтому все указывает на то, что нигериец будет продан. Немцы будут требовать за него примерно 50 млн евро. Это также будет соответствовать их стратегии ежегодной продажи одного ключевого игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 10 голов и 1 ассист в 21 матче за "Байер" во всех турнирах.