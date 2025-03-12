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Ключевой игрок Байера готов покинуть клуб летом

Германия

Он мечтает о переходе в Реал или Барселону

Ключевой игрок Байера готов покинуть клуб летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой футболист леверкузенского "Байера" готов покинуть клуб летом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 24-летний Джереми Фримпонг готов к следующему шагу в своей карьере и планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что игрок сборной Нидерландов может переехать в Испанию или Англию. Он уже имеет несколько конкретных вариантов от заинтересованных клубов. Стоимость трансфера игрока может составить около 40 миллионов евро.

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В этом сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 39 матчах за "Байер" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 10 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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