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Ключевой игрок Байера готов покинуть клуб летом
Он мечтает о переходе в Реал или Барселону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой футболист леверкузенского "Байера" готов покинуть клуб летом.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 24-летний Джереми Фримпонг готов к следующему шагу в своей карьере и планирует сменить команду в ближайшее трансферное окно.
Отмечается, что игрок сборной Нидерландов может переехать в Испанию или Англию. Он уже имеет несколько конкретных вариантов от заинтересованных клубов. Стоимость трансфера игрока может составить около 40 миллионов евро.
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В этом сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 39 матчах за "Байер" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 10 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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