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Стало известно, когда Киммих подпишет новый контракт с Баварией

Германия

Об этом пишет Флориан Плеттенберг

Стало известно, когда Киммих подпишет новый контракт с Баварией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" достигла договоренности с Йозуа Киммихом о продлении сотрудничества.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, соглашение будет рассчитано до лета 2029 года и будет подписано в ближайшее время: сегодня или завтра.

Добавим, что Киммих в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 10 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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