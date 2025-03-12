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Стало известно, когда Киммих подпишет новый контракт с Баварией
Об этом пишет Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" достигла договоренности с Йозуа Киммихом о продлении сотрудничества.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, соглашение будет рассчитано до лета 2029 года и будет подписано в ближайшее время: сегодня или завтра.
Добавим, что Киммих в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 10 результативных передач.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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