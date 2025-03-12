Стало известно, когда Киммих подпишет новый контракт с Баварией

"Бавария" достигла договоренности с Йозуа Киммихом о продлении сотрудничества.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, соглашение будет рассчитано до лета 2029 года и будет подписано в ближайшее время: сегодня или завтра.

Добавим, что Киммих в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 10 результативных передач.