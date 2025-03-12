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Тренер Баварии - о Кейне: Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок

Германия

Компани высказался о своем подопечном

Тренер Баварии - о Кейне: Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре форварда команды Хари Кейна после победы команды в матче 1/8 финала против "Байера".

"Относительно мотивации Кейна - мне даже нет смысла много об этом говорить. Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок, который хочет бежать, бороться, как молодой футболист. Когда видишь, как он готовится к матчам, то как тренер ты остаешься спокойным. Неудивительно, что он провел два великолепных матча против "Байера".

Добавим, что Кейн в текущем сезоне забил 32 гола и отдал 11 ассистов в 36 матчах.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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