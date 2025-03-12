Тренер Баварии - о Кейне: Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался об игре форварда команды Хари Кейна после победы команды в матче 1/8 финала против "Байера".

"Относительно мотивации Кейна - мне даже нет смысла много об этом говорить. Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок, который хочет бежать, бороться, как молодой футболист. Когда видишь, как он готовится к матчам, то как тренер ты остаешься спокойным. Неудивительно, что он провел два великолепных матча против "Байера".