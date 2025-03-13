  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

Германия

Мюнхенский гранд планирует усилить защиту

Бавария хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Бавария" заинтересована в Диогу Далоте. Руководство клуба считает португальца идеальным кандидатом для усилением команды благодаря его надежности и универсальности.

Его подписание является приоритетом на летнее трансферное окно, но конкуренцию мюнхенцам может составить "Реал Мадрид", который также следит за защитником "Манчестер Юнайтед".

Далот зарекомендовал себя как стабильный игрок, способный действовать на обоих флангах обороны. Его физическая выносливость и тактическая дисциплина привлекли внимание ведущих клубов Европы. Для "Баварии" он может стать надежной опцией в обороне, и Венсан Компани рассматривает его как важное усиление.

Однако "Реал Мадрид" также интересуется португальцем как альтернативой, если не удастся подписать Трента Александера-Арнольда.

Добавим, что в этом сезоне на счету Далота 1 гол и 3 ассиста в 43-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.

Читайте такжеЗащитник Манчестер Юнайтед провёл юбилейный матч
По теме
yellow-arrow
Нападающий Боруссии повторил рекорд Салаха по голевым действиям в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Тренер Баварии - о Кейне: Это очень помогает, когда в твоей команде есть топ-игрок
yellow-arrow
Стало известно, когда Киммих подпишет новый контракт с Баварией
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Диогу Далот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости