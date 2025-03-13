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Бавария хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед
Мюнхенский гранд планирует усилить защиту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Бавария" заинтересована в Диогу Далоте. Руководство клуба считает португальца идеальным кандидатом для усилением команды благодаря его надежности и универсальности.
Его подписание является приоритетом на летнее трансферное окно, но конкуренцию мюнхенцам может составить "Реал Мадрид", который также следит за защитником "Манчестер Юнайтед".
Далот зарекомендовал себя как стабильный игрок, способный действовать на обоих флангах обороны. Его физическая выносливость и тактическая дисциплина привлекли внимание ведущих клубов Европы. Для "Баварии" он может стать надежной опцией в обороне, и Венсан Компани рассматривает его как важное усиление.
Однако "Реал Мадрид" также интересуется португальцем как альтернативой, если не удастся подписать Трента Александера-Арнольда.
Добавим, что в этом сезоне на счету Далота 1 гол и 3 ассиста в 43-х матчах за "МЮ" во всех турнирах.
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