Главная звезда Лейпцига может покинуть клуб летом

По данным Sport Bild, все больше растет вероятность того, что Хави Симонс покинет "РБ Лейпциг" этим летом, несмотря на то, что клуб только в этом году выкупил его контракт. В последнее время появились слухи, что 21-летний футболист вызывает напряженность в раздевалке.

Если "Лейпциг" не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов, а такой сценарий становится все более реальным, уход выглядит неизбежным. Зимой "Лейпциг" полноценно выкупил контракт Симонса за 50+30 миллионов евро, однако во второй части сезона полузащитник не смог полностью раскрыть свой потенциал, как и вся команда.

Если продажа Симонса станет реальностью, "Лейпциг" почти наверняка получит за него больше, чем потратил, ведь интерес к нидерландцу проявляют клубы АПЛ. В то же время сообщается, что "Лейпциг" следит за Надимом Амири из "Майнца". Рассматривается ли он как замена Симонсу - пока неизвестно.

Добавим, что в этом сезоне на счету Симонса 7 голов и 4 ассиста в 24 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах.