Официально: Киммих подписал новый контракт с Баварией

Йозуа Киммих подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией".

На официальном сайте мюнхенского клуба говорится о том, что 30-летний немецкий полузащитник подписал новое соглашение до конца июня 2029 года.

Вместе с "Баварией" Киммих выиграл восемь титулов Бундеслиги, шесть Суперкубков и три Кубка Германии, а также трофей Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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Напомним, что Йозуа Киммих присоединился к "Баварии" летом 2015 года из "РБ Лейпциг" за 8,5 миллионов евро. За это время он провел 429 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 43 гола и отдать 114 ассистов.