  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Киммих подписал новый контракт с Баварией
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Киммих подписал новый контракт с Баварией

Германия
Обновлено

Решил остаться в Мюнхене

Официально: Киммих подписал новый контракт с Баварией

Фото - Сайт FC Bayern Munich

Новина українською

Йозуа Киммих подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией".

На официальном сайте мюнхенского клуба говорится о том, что 30-летний немецкий полузащитник подписал новое соглашение до конца июня 2029 года.

Вместе с "Баварией" Киммих выиграл восемь титулов Бундеслиги, шесть Суперкубков и три Кубка Германии, а также трофей Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Йозуа Киммих присоединился к "Баварии" летом 2015 года из "РБ Лейпциг" за 8,5 миллионов евро. За это время он провел 429 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 43 гола и отдать 114 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Сборная Германии представила заявку на матчи Лиги Наций
yellow-arrow
Главная звезда Лейпцига может покинуть клуб летом
yellow-arrow
Бавария хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед
Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости