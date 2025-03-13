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Официально: Киммих подписал новый контракт с Баварией
Решил остаться в Мюнхене
Фото - Сайт FC Bayern Munich
Йозуа Киммих подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией".
На официальном сайте мюнхенского клуба говорится о том, что 30-летний немецкий полузащитник подписал новое соглашение до конца июня 2029 года.
Вместе с "Баварией" Киммих выиграл восемь титулов Бундеслиги, шесть Суперкубков и три Кубка Германии, а также трофей Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Verwurzelt in München! Hier, um zu bleiben! ???? #Kimmich2029#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/j19CNI41BF— FC Bayern München (@FCBayern) March 13, 2025
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Напомним, что Йозуа Киммих присоединился к "Баварии" летом 2015 года из "РБ Лейпциг" за 8,5 миллионов евро. За это время он провел 429 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 43 гола и отдать 114 ассистов.
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