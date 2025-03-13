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Звездный футболист Баварии назвал главную причину, которая заставила его продлить контракт с клубом

Германия

Объяснил свой выбор

Звездный футболист Баварии назвал главную причину, которая заставила его продлить контракт с клубом

Фото - Сайт FC Bayern Munich

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха поделился мыслями после того, как он подписал новое долгосрочное соглашение с немецким клубом.

"Я решил подписать новый контракт с "Баварией", ведь здесь для меня созданы наилучшие условия для достижения спортивных целей. Ни в одном другом клубе нет таких замечательных партнеров по команде, тренерского штаба и той атмосферы, которая царит в "Баварии". Мне здесь максимально комфортно. Также у меня здесь есть незавершенные дела".

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Заметим, что новый контракт Йозуа Киммиха с "Баварией" рассчитан до лета 2029 года.

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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Андрей Журба
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