Киммих: Бавария хочет не только выйти в финал ЛЧ дома, но и выиграть его

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих высказался о самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

"Лига чемпионов - это тот драйв, где ты понимаешь, есть ли видение и вера в то, что с этим тренером и этой командой ты сможешь побороться за титул в ближайшие годы. Я абсолютно это вижу. Даже в этом году все возможно. Сейчас мы все еще в четвертьфинале, но у нас есть большая цель не только выйти в финал дома, но и выиграть его", - сказал Киммих.