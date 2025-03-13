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Киммих: Бавария хочет не только выйти в финал ЛЧ дома, но и выиграть его

Германия

Игрок высказался о ЛЧ

Киммих: Бавария хочет не только выйти в финал ЛЧ дома, но и выиграть его

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих высказался о самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

"Лига чемпионов - это тот драйв, где ты понимаешь, есть ли видение и вера в то, что с этим тренером и этой командой ты сможешь побороться за титул в ближайшие годы. Я абсолютно это вижу. Даже в этом году все возможно. Сейчас мы все еще в четвертьфинале, но у нас есть большая цель не только выйти в финал дома, но и выиграть его", - сказал Киммих.

Напомним, что 1/4 финала ЛЧ "Бавария" сыграет против "Интера".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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