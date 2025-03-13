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Бундеслига назвала имя лучшего игрока февраля
Серу Гирасси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серу Гирасси, нападающий "Боруссии Д", был признан лучшим игроком февраля в немецкой Бундеслиге.
В прошлом месяце футболист провел 4 матча в Бундеслиге, в которых забил 5 голов.
Er ist ein echter Torgarant für den @BVB! ????— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 13, 2025
Serhou #Guirassy ist euer #BundesligaPOTM im Februar! ???? pic.twitter.com/cNfS7at1WE
Гирасси в текущем сезоне сыграл 35 матча, забил 24 гола и отдал 7 ассистов.
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Источник:Bundesliga
Опубликовал: Екатерина Власова
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