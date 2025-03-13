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Бундеслига назвала имя лучшего игрока февраля

Германия
Обновлено

Серу Гирасси

Бундеслига назвала имя лучшего игрока февраля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серу Гирасси, нападающий "Боруссии Д", был признан лучшим игроком февраля в немецкой Бундеслиге.

В прошлом месяце футболист провел 4 матча в Бундеслиге, в которых забил 5 голов.

Гирасси в текущем сезоне сыграл 35 матча, забил 24 гола и отдал 7 ассистов.

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Боруссия (Дортмунд) Серу Гирасси
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Источник:
Bundesliga
Опубликовал: Екатерина Власова
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