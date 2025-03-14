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Компани прокомментировал продление контракта с Киммихом
Реакция наставника вполне понятна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал продление контракта с Йозуа Киммихом.
"Я всегда рад, когда в таких случаях речь идет только о футболе. Длительные переговоры наконец завершились, и теперь мы можем снова сфокусироваться на выступлениях команды. Важно то, что игроки делают на тренировках, как они реагируют. Я очень рад за Йозуа и клуб".
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Напомним, что недавно Йозуа Киммих продлил контракт с "Баварией" до конца июня 2029 года. В этом сезоне 30-летний немец провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и 10 результативными передачами.
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