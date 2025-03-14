  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Компани прокомментировал продление контракта с Киммихом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани прокомментировал продление контракта с Киммихом

Германия

Реакция наставника вполне понятна

Компани прокомментировал продление контракта с Киммихом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал продление контракта с Йозуа Киммихом.

"Я всегда рад, когда в таких случаях речь идет только о футболе. Длительные переговоры наконец завершились, и теперь мы можем снова сфокусироваться на выступлениях команды. Важно то, что игроки делают на тренировках, как они реагируют. Я очень рад за Йозуа и клуб".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что недавно Йозуа Киммих продлил контракт с "Баварией" до конца июня 2029 года. В этом сезоне 30-летний немец провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и 10 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Бавария заинтересована в подписании перспективного вингера Атлетика
yellow-arrow
Бундеслига назвала имя лучшего игрока февраля
yellow-arrow
Киммих: Бавария хочет не только выйти в финал ЛЧ дома, но и выиграть его
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Bayern Munich
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости