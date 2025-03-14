Компани прокомментировал продление контракта с Киммихом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал продление контракта с Йозуа Киммихом.

"Я всегда рад, когда в таких случаях речь идет только о футболе. Длительные переговоры наконец завершились, и теперь мы можем снова сфокусироваться на выступлениях команды. Важно то, что игроки делают на тренировках, как они реагируют. Я очень рад за Йозуа и клуб".