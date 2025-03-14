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Бавария заинтересована в подписании перспективного вингера Атлетика
Нападающий выигрывал Евро-2024 со сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" заинтересована в подписании перспективного вингера "Атлетика" из Бильбао.
Согласно информации от журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб продолжает интересоваться Нико Уильямсом. Он находится в их списке трансферных целей на протяжении длительного времени. В контракте 22-летнего испанского нападающего прописана клаусула в размере 60-80 миллионов евро.
Также отмечается, что лондонский "Арсенал" продолжает поддерживать контакт с окружением Нико Уильямса перед летним трансферным окном. Ранее появлялась информация о том, что "Челси" готов предложить ему контракт.
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В этом сезоне Нико Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
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