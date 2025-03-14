Нападающий Баварии прокомментировал продление контракта с Киммихом

Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о продлении контракта Йозуа Киммиха с мюнхенским клубом.

"Йозуа - выдающийся футболист и великолепный лидер. Он очень важен для всех, он выкладывается на полную: на каждой тренировке и каждом матче.

Я очень рад за Киммиха, он этого заслуживает", - сказал футболист.