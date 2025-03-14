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Нападающий Баварии прокомментировал продление контракта с Киммихом
Я очень рад за Йозуа (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о продлении контракта Йозуа Киммиха с мюнхенским клубом.
"Йозуа - выдающийся футболист и великолепный лидер. Он очень важен для всех, он выкладывается на полную: на каждой тренировке и каждом матче.
Я очень рад за Киммиха, он этого заслуживает", - сказал футболист.
Напомним, что недавно Йозуа Киммих продлил контракт с "Баварией" до конца июня 2029 года.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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