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Тренер Баварии - о матче против Унион Берлин: Легких игр не бывает
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч с "Унион Берлин".
"Легких игр не бывает. Нам нужно побеждать, с этого и начнем. "Унион" очень хорошо сыграл в прошлый раз против "Франкфурта" и убедительно победил. Очень понятно, что они делают, и они всегда могут представлять угрозу. Наше требование заключается в том, чтобы мы показали полную игру и добыли три очка. Очевидно, что в Бундеслиге это нелегко. Это футбол", - сказал тренер.
Напомним, что поединок "Унион Берлин" - "Бавария" стартует 15 марта в 16:30 по Киеву.
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