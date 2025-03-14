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Тренер Баварии - о матче против Унион Берлин: Легких игр не бывает

Германия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Баварии - о матче против Унион Берлин: Легких игр не бывает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч с "Унион Берлин".

"Легких игр не бывает. Нам нужно побеждать, с этого и начнем. "Унион" очень хорошо сыграл в прошлый раз против "Франкфурта" и убедительно победил. Очень понятно, что они делают, и они всегда могут представлять угрозу. Наше требование заключается в том, чтобы мы показали полную игру и добыли три очка. Очевидно, что в Бундеслиге это нелегко. Это футбол", - сказал тренер.

Напомним, что поединок "Унион Берлин" - "Бавария" стартует 15 марта в 16:30 по Киеву.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Унион (Берлин)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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