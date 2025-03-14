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Центрбек Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Германия

Ким Мин Дже пропустит некоторые матчи команды

Центрбек Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Баварии" Ким Мин Дже пропустит несколько недель из-за повреждения.

"У Мин Чжэ были проблемы с ахилловым сухожилием. Это было известно. Надеемся, он снова станет доступным через некоторое время.

Нам нужно убедиться, что мы не перегружаем его, учитывая ту нагрузку, которую он уже получил. Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Компани, главный тренер "Баварии".

Ким Мин Дже в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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