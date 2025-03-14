Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбек Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Ким Мин Дже пропустит некоторые матчи команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Баварии" Ким Мин Дже пропустит несколько недель из-за повреждения.
"У Мин Чжэ были проблемы с ахилловым сухожилием. Это было известно. Надеемся, он снова станет доступным через некоторое время.
Нам нужно убедиться, что мы не перегружаем его, учитывая ту нагрузку, которую он уже получил. Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Компани, главный тренер "Баварии".
Ким Мин Дже в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 3 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трамп рассказал детали "хорошего и продуктивного разговора" с Путиным
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера есть рабочие шансы на выход в основной этап Лиги Европы
- Главный тренер Ромы согласился с удалением своего игрока, а также стал на защиту Артема Довбыка
- Хаби Алонсо высказался после вылета Байера из Лиги чемпионов
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн