Центрбек Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Центральный защитник "Баварии" Ким Мин Дже пропустит несколько недель из-за повреждения.

"У Мин Чжэ были проблемы с ахилловым сухожилием. Это было известно. Надеемся, он снова станет доступным через некоторое время.

Нам нужно убедиться, что мы не перегружаем его, учитывая ту нагрузку, которую он уже получил. Надеюсь, ничего серьезного", - сказал Компани, главный тренер "Баварии".