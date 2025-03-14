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Бавария рассматривает возможность продления контракта с новым центрбеком

Германия

Дайер может надолго остаться в Мюнхене

Бавария рассматривает возможность продления контракта с новым центрбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" рассматривает возможность продления контракта с 31-летним центральным защитником Эриком Дайером, чье соглашение истекает в июне 2025 года.

Как пишет Флориан Плеттенберг, "Бавария" планирует провести дальнейшие переговоры с Эриком и его представителями, чтобы обсудить условия возможного продления сотрудничества. Сам игрок выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в Мюнхене по окончании сезона.

Дайер в текущей кампании сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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