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Бавария рассматривает возможность продления контракта с новым центрбеком
Дайер может надолго остаться в Мюнхене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает возможность продления контракта с 31-летним центральным защитником Эриком Дайером, чье соглашение истекает в июне 2025 года.
Как пишет Флориан Плеттенберг, "Бавария" планирует провести дальнейшие переговоры с Эриком и его представителями, чтобы обсудить условия возможного продления сотрудничества. Сам игрок выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в Мюнхене по окончании сезона.
Дайер в текущей кампании сыграл 17 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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