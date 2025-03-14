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Бундеслига. Санкт-Паули – Хоффенхайм 1:0. Гамбургцы отрываются от зоны вылета

Германия

Важные 3 пункта для новичка

Бундеслига. Санкт-Паули – Хоффенхайм 1:0. Гамбургцы отрываются от зоны вылета

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 26-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Хоффенхайм 1:0

Гол: Вайсхаупт 51

Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейдден (Рицка, 73), Вол, Немет – Трой, Смит, Ирвайн, Салиакис – Синани (Бухальфа, 85) – Саад (Эггештайн, 73), Вайсхаупт (Афолаян, 73)

Хоффенхайм: Бауманн – Юрасек (Ярдымджи, 85), Эстигор, Акпогума, Кадержабек (Жандре, 71) – Штах, Беккер (Туре, 71) – Тохумджу (Бюльтер, 57), Крамарич, Бишоф – Орбан (Табакович, 57)

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