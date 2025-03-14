Германия
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Бундеслига. Санкт-Паули – Хоффенхайм 1:0. Гамбургцы отрываются от зоны вылета
Важные 3 пункта для новичка
Фото: imago
Бундеслига. 26-й тур
Гамбург, Миллернтор-Штадион
Санкт-Паули – Хоффенхайм 1:0
Гол: Вайсхаупт 51
Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейдден (Рицка, 73), Вол, Немет – Трой, Смит, Ирвайн, Салиакис – Синани (Бухальфа, 85) – Саад (Эггештайн, 73), Вайсхаупт (Афолаян, 73)
Хоффенхайм: Бауманн – Юрасек (Ярдымджи, 85), Эстигор, Акпогума, Кадержабек (Жандре, 71) – Штах, Беккер (Туре, 71) – Тохумджу (Бюльтер, 57), Крамарич, Бишоф – Орбан (Табакович, 57)
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