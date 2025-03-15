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Александер Нюбель: Буду бороться за номер 1 в Мюнхене
Вратарь верит, что станет главным в Баварии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Баварии", который сейчас играет за "Штутгарт", Александер Нюбель хочет бороться за номер 1 в Мюнхене.
По словам голкипера, если он получит такую возможность, то воспользуется ей.
"Если я вернусь и получу возможность стать номером один в Мюнхене, я обязательно буду бороться за это. Безусловно. Я тоже этого с нетерпением жду.
Если Мануэль в какой-то момент уйдет на пенсию, надеюсь, что смогу играть в воротах "Баварии". Я с нетерпением жду этого времени, но в то же время я относительно расслаблен", — сказал Нюбель.
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Вратарь сборной Германии проводит этот сезон в аренде в "Штутгарте". На его счету 35 проведённых матчей, в которых он пропустил 54 гола. 7 матчей вратарь отстоял без пропущенных голов.
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