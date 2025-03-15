Александер Нюбель: Буду бороться за номер 1 в Мюнхене

Вратарь "Баварии", который сейчас играет за "Штутгарт", Александер Нюбель хочет бороться за номер 1 в Мюнхене.

По словам голкипера, если он получит такую возможность, то воспользуется ей.

"Если я вернусь и получу возможность стать номером один в Мюнхене, я обязательно буду бороться за это. Безусловно. Я тоже этого с нетерпением жду.

Если Мануэль в какой-то момент уйдет на пенсию, надеюсь, что смогу играть в воротах "Баварии". Я с нетерпением жду этого времени, но в то же время я относительно расслаблен", — сказал Нюбель.