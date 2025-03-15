Бундеслига. Первый привоз Урбига за Баварию, геройство Майнца в меньшинстве и 3+1 от Плеа

Бундеслига. 26-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Бавария 1:1

Голы: Холлербах 84 – Сане 75

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Юранович, Шефер (Бенеш, 81), Хедира, Хаберер (Холлербах, 62), Триммель (Роте, 72) – Илич (Любичич, 62), Чжон Ву Ен (Скарке, 82)

Бавария: Урбиг – Дэвис, Дайер, Упамекано, Станишич – Киммих, Горецка – Гнабри (Сане, 65), Мусиала, Олисе (Ито, 82) – Кейн

"Бавария" в столице ожидаемо попала под автобус "Униона". Хозяева были решительно настроены на первую ничью за 5 туров, и пытались повторить перфоманс образца игры с "РБ Лейпцигом", когда команды скатали нули на "ан дер Альтен Ферстерей". 6-4-0 без мяча и 16% владения до перерыва – вот они каноничные цифры берлинцев.

До перерыва "Бавария" нанесла всего 1 удар из пределов штрафной. К своим воротам хозяева не подпускали, потому мюнхенцы преимущественно проверяли соперника лонгшотами в надежде, что Реннов во второй раз в сезоне пропустит ударом из-за пределов штрафной. Во втором тайме моментов у гостей больше не ставало. Но через полчаса они наконец утомили соперника.

Сане выбежал из-за спины Чжон Ву Ена и поразил ворота Реннова после прострела Станишича. Ошибка Чжона очевидна, но и ожидать от форварда, что он будет внимательно играть в своей штрафной тоже было наивно. Впрочем, "Унион" успел отыграться. Выпускник "Баварии" Холлербах добил мяч в пустые ворота после того, как Урбиг выронил мяч с кросса Юрановича. 1:1. Первая ошибка нового кипера и очередная потеря очков.

Майнц, Мева Арена

Майнц – Фрайбург 2:2

Голы: Буркардт 34, Ханче-Ольсен 74 – Грегорич 58, Кюблер 79



Удаление: Кор 43 (Майнц)

Настоящая рубка была на "Мева Арене", где местный "Майнц" был настроен добыть пятую победу кряду и окончательно закрепиться в топ-3 перед международной паузой. Но для этого нужно было справиться с упертым "Фрайбургом", который 6 туров кряду не пропускал и шел всего в одном пункте от зоны ЛЧ.

Рекордную сухую серию Атуболу наконец прервал Йонатан Буркардт. Форвард Бундестим ускользнул от Сильдийи в середине первого тайма, и после прострела Каси оформил свой 15-й мяч в кампании. Но перед перерывом "карнавальники" пропустили контратаку, в ходе которой лидер обороны Доминик Кор за фол последней надежды отправился прочь с поля.

Целый тайм хозяева в меньшинстве не устояли. Хотя бились как могли. Даже повторно вышли вперед после того, как на стандарте Атуболу с Гинтером не разобрались, когда пойдет на мяч. Но Кюблер вскоре возобновил паритет после того, как Доан оставил в дураках оборону соперника.

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия М 2:4

Голы: Шмид 38, Силва 45+1 (п) – Плеа 7 (п), 28, 47, Кляйндинст 81

Удаление: Кляйндинст 90+1 (Гладбах)

Веселее всего было в Бремене. Вечно нестабильный "Вердер" прервал серию поражений победой над чемпионом в прошлом туре. А потому снова взялся чудить. Этим днем Алассан Плеа вспомнил молодость. 32-летний форвард сегодня оформил всего второй хет-трик в Бундеслиге. Первый тоже был в Бремене в уже далеком 2018-м году, когда Плеа брали из "Ниццы" за 20+ миллионов. Алассан должен благодарить Робина Хака за хет-трик.

Хак ему и пенальти в дебюте заработал, и с его кросса был забит второй с добивания. Третий – результат фееричного ассиста Робина пасом вразрез. "Вердер" как всегда боролся до конца. Отыграли два до перерыва – в том числе роскошным ударом со штрафного от Романо Шмидта. И это чтобы пропустить на второй минуте второй половины. Напоследок Плеа еще и ассист оформил на Кляйндниста, который за 10 минут до конца поставил жирную точку. А затем Тим из-за глупого подката получил вторую желтую, и оставил свою команду без лучшего голеадора на следующий тур. Так что придется уповать на еще один бенефис Плеа.

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Вольфсбург 1:0

Гол: Титц 53

Наконец "Вольфсбург" был повержен своим же оружием. "Аугсбург" дома припарковался против "волков", атака которых эффективнее всего в лиге реализует свои моменты в этом сезоне. Долго терпели в обороне, где отыграли почти безошибочно. И подловили соперника в быстрой атаке после перерыва, где Вавро ошибся и упустил Титца после передачи с чужой половины поля. "Фуггеры" вслед за Дортмундом разбираются с еще одним серьезным соперником, и снова имеют 1:0 на табло.