Мюнхен снова теряет очки. Унион – Бавария 1:1. Обзор матча

В первом тайме подопечные Компани владели мячом на уровне 84%, но из 9 ударов лишь однажды попали в створ. Несмотря на тотальное преимущество, ФК "Голливуд" открыл счет лишь на 75-й минуте, но столичная команда успела отыграться.

Хозяева занимают 13-ю позицию (27 очков) и 30 марта поедут к "Фрайбургу". "Красные" лидируют в чемпионате (62 балла). В конце месяца "звезда юга" будет принимать "Санкт-Паули".

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Смотрите обзор матча 26 тура чемпионата Германии

Берлин. Штадион Ан дер Альтен Фьорстерай

Унион – Бавария 1:1

Голы: Голлербах, 83 – Сане, 75