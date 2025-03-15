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Мюнхен снова теряет очки. Унион – Бавария 1:1. Обзор матча
Такими темпами можно потерять первую строчку
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В первом тайме подопечные Компани владели мячом на уровне 84%, но из 9 ударов лишь однажды попали в створ. Несмотря на тотальное преимущество, ФК "Голливуд" открыл счет лишь на 75-й минуте, но столичная команда успела отыграться.
Хозяева занимают 13-ю позицию (27 очков) и 30 марта поедут к "Фрайбургу". "Красные" лидируют в чемпионате (62 балла). В конце месяца "звезда юга" будет принимать "Санкт-Паули".
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Смотрите обзор матча 26 тура чемпионата Германии
Берлин. Штадион Ан дер Альтен Фьорстерай
Голы: Голлербах, 83 – Сане, 75
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