Бундеслига. 26-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Д 2:0

Голы: Симонс 17, Опенда 48

"РБ Лейпциг" весь 2025-й год мучался против команд ниже себя за статусом, которые не стеснялись обороняться низким блоком. Обнажая тем самым слабую позиционную атаку "быков" и плохую форму Хави Симонса, который больше не был в состоянии своей магией компенсировать недостатки системы. Команда Марко Розе при относительно легком календаря 4 тура шла без побед, а всего победила лишь раз в 9 последних играх Бундеслиги.

Для долгожданного прорыва понадобился визит в Саксонию от дортмундской "Боруссии". При Нико Коваче "желто-черные" выдали ряд мощных прессинг-перфомансов в ЛЧ, стали играть вертикальнее и интенсивнее. Стали заметно опаснее в транзитах, а их количеством компенсировали отсутствие/блеклое присутствие плеймейкера Брандта. Но когда пресс проваливался, соперника ждал приятный сюрприз в виде Джана, панически пытающего тушить очередной пожар.

Вот такого интенсивного футбола на встречных курсах и не хватало "красным быкам" все эти недели. Шешко и Опенда наконец получили зоны, в которые могли забегать, а Симонс мог не обдумывать очередную комбинацию и контролировать темп (с чем у него проблемы), а на ходу мчать в направлении чужих ворот. В такой сценарии мы на вечер увидели старый добрый Лейпциг. Как минимум в транзитах и как минимум в первой половине встречи.

Ковач явно оказался не готов к тому, что соперник этим вечером выйдет с тройкой сзади. За счет латералей хозяева регулярно перегружали линию обороны соперника и имели +1 в завершающей стадии. Проблему усугубил выбор на позиции правого фуллбека – тут с первых минут появился Антон. Его в первом тайме буквально разрыва Давид Раум.

"РБ Лейпциг" 2/3 времени атаковал правым краем, а затем следовал резкий перевод в разреженное пространство под изоляцию Раум с Антоном. Вернее это был даже не прямой оппонент Вальдемара, просто он оказывался ближайшим к сопернику.

В дебюте Лейпциг трижды создавал моменты за счет активности Раума. В дебюте он в одно касание классно навесил на Опенду, который угодил в перекладину с пары метров. Затем был быстрый транзит с ударом Давида в дальний угол. После сейва Кобеля мяч пришел обратно к Симонсу, который отправил мяч в сетку. После очередного навеса Раума Забитцер ценой травмы приемом из тхэквондо спас от еще одного пропущенного. Наконец другой латераль Баку сместился в центр и снова проверил перекладину под конец половины.

Забитцера заменил ЛЗ Бенсебайни, Рюэрсон пошел направо, и гости перешли на пятерку сзади, хотя бы обеспечив дуэли 1 в 1 в последней линии. Но мотив никуда не пропал. Потому как на второй минуте второй половины снова пошел заброс на забегавшего в штрафную Раума, которого остановили ценой корнера. С которого Опенда откликнулся на подачу Хави и обеспечил решающий перевес в матче.

Справедливости ради нужно сказать, что "Боруссия" не бросила играть. За второй тайм перебила соперника по xG (1.98-2.9), хотя первую половину вообще не играла в атаке. Гирасси регулярно выставлял идиотом то Орбана, то зеленого Битшиабу. Буквально сразу Байер дважды пробил в каркас: сначала с навеса Рюэрсона, затем после тонкой скидки Гирасси. Орбан же упустил Гирасси, когда Гулачи реально выручил 1 в 1. Гирасси же выкатил Гроссу на 11 метров, ловко раскрутив Битшиабу. В другой вечер игра могла закончиться вообще иначе. Довел Лейпциг игру до завершения неубедительно, и Гулачи снова крутился как белка в колесе.

Лейпциг: Гулачи – Битшиабу, Орбан, Гертрюйда – Раум (Лукеба, 81), Зайвальд (Айдара, 81), Баумгартнер (Кампль, 61), Баку – Симонс (Гомис, 81) – Опенда (Клостерманн, 66), Шешко

Дортмунд: Кобель – Антон, Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Чуквуэмека, 72) – Гросс, Забитцер (Бенсебайни, 33) – Байер, Брандт, Адейеми (Байно-Гиттенс, 72) – Гирасси