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Нико Ковач после матча с Лейпцигом: В такой игре нельзя проигрывать

Германия

Тренер Боруссии рассказал о матче

Нико Ковач после матча с Лейпцигом: В такой игре нельзя проигрывать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач подвёл итоги матча против "РБ Лейпцига".

По словам наставника, команда незаслуженно проиграла и могла забивать голы.

"В такой игре нельзя проигрывать. Мы хорошо начали, но у нас возникли проблемы между пятой и 25-й минутами. Во втором тайме мы могли забить гол, мы должны забивать голы из множества возможностей.

Мяч сегодня не хотел попадать в ворота. Это была случайность? Дело в том, что мы не забили голы и поэтому уходим с поля несчастными и незаслуженно проигравшими", - заявил Ковач.

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Напомним, что "Боруссия Д" уступила "РБ Лейпциг" со счётом 0:2 и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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