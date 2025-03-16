Нико Ковач после матча с Лейпцигом: В такой игре нельзя проигрывать

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач подвёл итоги матча против "РБ Лейпцига".

По словам наставника, команда незаслуженно проиграла и могла забивать голы.

"В такой игре нельзя проигрывать. Мы хорошо начали, но у нас возникли проблемы между пятой и 25-й минутами. Во втором тайме мы могли забить гол, мы должны забивать голы из множества возможностей.

Мяч сегодня не хотел попадать в ворота. Это была случайность? Дело в том, что мы не забили голы и поэтому уходим с поля несчастными и незаслуженно проигравшими", - заявил Ковач.