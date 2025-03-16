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Полузащитник Баварии выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды

Германия

Конкуренция здесь не причём

Полузащитник Баварии выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды.

Йозуа Киммих вспомнил, как "Бавария" в прошлом сезоне была в похожем положении и пожелал дортмундцам набрать очки. Но не против немецкого гранда.

"В прошлом сезоне мы были в похожей ситуации. Мы также не оправдали своих ожиданий.

Нам также предстоит самим играть против "Дортмунда". Это всегда неприятная игра, потому что вы видите, что у них очень качественная команда и состав. Мы надеемся, что они наберут очки в Бундеслиге. Не против нас, конечно, но в остальном они могут победить", - сказал Йозуа Киммих в спортивной студии ZDF.

Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" заняла третье место, набрав 72 очка и отстав от лидера "Байера" на 18 очков.

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Сейчас "Боруссия Д" занимает 11-е место, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 7 очков.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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