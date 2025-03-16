Полузащитник "Баварии" выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды.

Йозуа Киммих вспомнил, как "Бавария" в прошлом сезоне была в похожем положении и пожелал дортмундцам набрать очки. Но не против немецкого гранда.

"В прошлом сезоне мы были в похожей ситуации. Мы также не оправдали своих ожиданий. Нам также предстоит самим играть против "Дортмунда". Это всегда неприятная игра, потому что вы видите, что у них очень качественная команда и состав. Мы надеемся, что они наберут очки в Бундеслиге. Не против нас, конечно, но в остальном они могут победить", - сказал Йозуа Киммих в спортивной студии ZDF.

Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" заняла третье место, набрав 72 очка и отстав от лидера "Байера" на 18 очков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас "Боруссия Д" занимает 11-е место, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 7 очков.