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Полузащитник Баварии выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды
Конкуренция здесь не причём
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" выразил поддержку Боруссии из-за неутешительных результатов команды.
Йозуа Киммих вспомнил, как "Бавария" в прошлом сезоне была в похожем положении и пожелал дортмундцам набрать очки. Но не против немецкого гранда.
"В прошлом сезоне мы были в похожей ситуации. Мы также не оправдали своих ожиданий.
Нам также предстоит самим играть против "Дортмунда". Это всегда неприятная игра, потому что вы видите, что у них очень качественная команда и состав. Мы надеемся, что они наберут очки в Бундеслиге. Не против нас, конечно, но в остальном они могут победить", - сказал Йозуа Киммих в спортивной студии ZDF.
Напомним, что в прошлом сезоне "Бавария" заняла третье место, набрав 72 очка и отстав от лидера "Байера" на 18 очков.
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Сейчас "Боруссия Д" занимает 11-е место, отставая от зоны Лиги Чемпионов на 7 очков.
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