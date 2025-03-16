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Удивительная причина. В Бундеслиге отложили матч между Бохумом и Айнтрахтом

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У немцев порядок в крови

Удивительная причина. В Бундеслиге отложили матч между Бохумом и Айнтрахтом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Бундеслиге отложили матч между "Бохумом" и "Айнтрахтом".

Bild сообщил, что болельщики "Айнтрахта" вывесили баннеры над аварийными выходами. Это ставит под угрозу безопасность и матч пришлось отложить.

Диктор на стадионе сообщил, чтобы аварийные выходы были открытыми. После добавил: "Уважаемые болельщики "Айнтрахта", пока закрыты аварийные выходы, игра не может начаться".

Судья матча Феликс Цвайер отправил команды в подтрибунку. Спустя 20 минут диктор сообщил, что в противном случае матч сегодня не состоится.

"Прошло 20 минут, у нас отличный стадион, отличная погода. Мы рассчитываем на ваше сотрудничество. В противном случае сегодня днем ​​здесь ничего не будет. Это не в ваших интересах и не в наших. Пожалуйста, снимите соответствующие баннеры с аварийно-спасательных ворот", - сказал диктор.

"Вы такие смешные", - ответили фанаты "Айнтрахта".

Гостевой клуб сообщил, что баннеры постепенно снимаются.

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Матч по расписанию назначен на 16:30 по киевскому времени.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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