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Удивительная причина. В Бундеслиге отложили матч между Бохумом и Айнтрахтом
У немцев порядок в крови
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бундеслиге отложили матч между "Бохумом" и "Айнтрахтом".
Bild сообщил, что болельщики "Айнтрахта" вывесили баннеры над аварийными выходами. Это ставит под угрозу безопасность и матч пришлось отложить.
Диктор на стадионе сообщил, чтобы аварийные выходы были открытыми. После добавил: "Уважаемые болельщики "Айнтрахта", пока закрыты аварийные выходы, игра не может начаться".
Судья матча Феликс Цвайер отправил команды в подтрибунку. Спустя 20 минут диктор сообщил, что в противном случае матч сегодня не состоится.
"Прошло 20 минут, у нас отличный стадион, отличная погода. Мы рассчитываем на ваше сотрудничество. В противном случае сегодня днем здесь ничего не будет. Это не в ваших интересах и не в наших. Пожалуйста, снимите соответствующие баннеры с аварийно-спасательных ворот", - сказал диктор.
"Вы такие смешные", - ответили фанаты "Айнтрахта".
Гостевой клуб сообщил, что баннеры постепенно снимаются.
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Матч по расписанию назначен на 16:30 по киевскому времени.
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