Удивительная причина. В Бундеслиге отложили матч между Бохумом и Айнтрахтом

В Бундеслиге отложили матч между "Бохумом" и "Айнтрахтом".

Bild сообщил, что болельщики "Айнтрахта" вывесили баннеры над аварийными выходами. Это ставит под угрозу безопасность и матч пришлось отложить.

Диктор на стадионе сообщил, чтобы аварийные выходы были открытыми. После добавил: "Уважаемые болельщики "Айнтрахта", пока закрыты аварийные выходы, игра не может начаться".

Судья матча Феликс Цвайер отправил команды в подтрибунку. Спустя 20 минут диктор сообщил, что в противном случае матч сегодня не состоится.

"Прошло 20 минут, у нас отличный стадион, отличная погода. Мы рассчитываем на ваше сотрудничество. В противном случае сегодня днем ​​здесь ничего не будет. Это не в ваших интересах и не в наших. Пожалуйста, снимите соответствующие баннеры с аварийно-спасательных ворот", - сказал диктор. "Вы такие смешные", - ответили фанаты "Айнтрахта".

Гостевой клуб сообщил, что баннеры постепенно снимаются.

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Матч по расписанию назначен на 16:30 по киевскому времени.