Бундеслига. 26-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Айнтрахт 1:3

Голы: Хольтманн 73 – Кристенсен 27, Баойя 32, Батшуайи 90+6

"Айнтрахт" растранжирил отрыв от конкурентов за топ-4 буквально за несколько недель. За поражениями от нынешнего и будущего чемпиона последовало еще и неожиданное фиаско от "Униона", перевернувшего игру в последние полчаса. Был успешно пройден "Аякс" в ЛЕ, но если Франкфурт сохранял амбиции на ЛЧ, они обязаны были обыгрывать "Бохум".

Только вот у аутсайдера были другие планы. Они очень мощно провели первую половину тайма и серьезно давили на ворота резервного кипера "орлов" Кауа Сантоса. Молодой бразилец выручил уже на 6-й минуте, потянув выход Беро 1 на 1 с острого угла. Несколько раз Витек прорывался по левому флангу и опасно простреливал. Был еще один серьезный удар Беро.

Но Франкфурт пережил тяжелый отрезок, дважды качественно вышел из-под прессинга, и ушел на перерыв с перевесом 0:2. Хотя по xG гости даже проигрывали. На 27-й минуте Схири неожиданно выскочил на позиции десятки, вышел из-под давления и перевел на Кристенсена. Скандинав со второй попытки переиграл вратаря. А затем был жуткий привоз Ордеца, который побежал третьим опекать Экитике и оставил партнера 1 в 2 в собственной штрафной. Свободный Боайя удвоил.

После перерыва "Бохум" казался сломленным. Гости успокоили игру в дебюте, а на 72-й могли снимать все вопросы. Но Кнауфф промахнулся по пустому углу ворот. В ответной же атаке Хольтманн неожиданным ударом-навесом отыграл один и вернул "Бохум" в игру. Дальше были огненные 20 минут. В которых Сантос снова творил чудеса.

Вратарь "Айнтрахта" сначала потащил сложный удар де Вита головой. На добивании был уже не у дел, но Брошински простил. И на 90+3 пробил мимо ворот буквально с двух метров. В ответ Батшуайи убежал в контратаку и снял вопрос. 1:3. Очень и очень нервный финиш. Но Франкфурт наконец перервал серию неудач.

Бохум: Хорн – Виттек, Медич, Ордец (Гамбоа, 86), Эрманн – Краус (де Вит, 41), Сиссоко, Беро (Брошински, 86), Пасслак (Хольтманн, 63) – Масурас (Боаду, 63), Хофманн

Айнтрахт: Сантос – Браун, Кох, Тута, Кристенсен – Хейлунд, Схири (Аменда, 87) – Баойя (Шаиби, 64), Ларссон (Кнауфф, 46), Гетце (Коллинз, 80) – Экитике (Батшуайи, 80)