Бундеслига. Хайденхайм – Хольштайн 3:1. Два Х выявили слабейшего в элите

Бундеслига. 26-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Хольштайн 3:1

Голы: Пирингер 33, Зивзивадзе 47, Конте 90+3 – Харрес 87

Долгих 9 туров "Хайденхайм" шел без побед, барахтаясь на самом дне турнирной таблицы. Дебют в еврокубках дорого обошелся скромной команде Франка Шмидта. Но сегодня она показала нынешнему дебютанту Бундеслиги, как достигается успех в элите. За счет борьбы, стандартов и постоянной борьбы. А никак не за счет симпатичного атакующего футбола, в который играет "Хольштайн".

Продолжает тащить "Хайденхайм" зимний новичок Буду Зивзивадзе. Грузин вышел с лавки в прошлом туре и добыл ничью с "Хоффенхаймом". А сегодня и забил со стандарта в дебюте второго тайма, и в самом конце ассистировал Конте в контратаке, что позволило снять все вопросы о победителе.

Хотя лучше начал игру именно "Хольштайн". Они захватили мяч и территорию, плели комбинации на чужой половине и пару раз вывели Матино на удары с приличных позиций. Еще и регулярно проверяли высокую линию обороны длинными мячами, что стало проблемой для Майнки и других ветеранов хозяев. Но они выдержали удар, а затем вышли вперед после сенсационного удара Пирингера головой.

После перерыва "Хольштайн" заработал множество штрафных перед воротами. Показательно, насколько менее эффективны они были при их исполнении. Та же история с владением. "Хайденхайм" угрожал не меньше, хотя мяча отрезками не видел вообще, и в несколько раз уступил в компоненте оппоненту. Эффективность – залог этих 3 пунктов. Еще один отделяет от зоны переходных матчей, что является пределом мечтаний для обоих команд, встретившихся этим вечером.

Хайденхайм: Мюллер – Гимбер, Майнка, Буш (Кербер, 89) – Кретциг, Дорш, Шеппнер, Бек (Конте, 89), Траоре – Пирингер (Сиенса, 75), Зивзивадзе

Хольштайн: Вайнер – Коменда, Зец, Беккер – Порат, Гигович (Харрес, 46), Ремберг, Кнудсен (Холтби, 56), Розенбом (Бернгардссон, 46) – Матино (Арп, 56), Скрибски (Толкин, 81)