Бундеслига. Штутгарт – Байер 3:4. Чемпионские флешбеки Леверкузена

Бундеслига. 26-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Байер 3:4

Голы: Демирович 14, Вольтемаде 48, Джака 62 (аг) – Фримпонг 56, Инкапье 67, Штиллер 88 (аг), Шик 90+4

После унизительного вылета от "Баварии" в ЛЧ и проигранного чемпионства "Байеру" нужно было доказать самим себе, что они все еще могут сражаться на высшем уровне. И после серии из 3 поражений команда Хаби Алонсо по старой привычке совершила безумный камбек в матче со "Штутгартом", отыгравшись с 3:1, а затем и вырвав победу. С классическим голом Патрика Шика в компенсированное время.

Многострадальный "Штутгарт" этим вечером собирался подать холодную месть. В прошлом году "Байер" украл у них звание главной немецкой сенсации сезона, выбил из Кубка Германии и был единственным коллективом, что финишировал выше парней Себастьяна Хенесса. Хенесс открыто перед игрой говорил, что жаждет наконец переиграть Леверкузен.

В прошлом году "швабы" были ближе всех, чтобы прервать беспроигрышную серию "Байера" на внутренней арене. В 1/4 Кубка они вели 1:2 на "БайАрене", после чего пропустили решающий гол на 90-й минуте от Та. В конце апреля они были заряжены стать первой командой, что переиграла команду Алонсо. Но Андрих на 90+6 сравнял счет и снова обокрал "шваб".

Этим вечером все шло к тому, что "швабы" добьются своего. "Байер" выглядел абсолютно демотивированным и поникшим. Градецки ошибался на линии, Джонатан Та совершал одну грубейшую ошибку за другой, без Виртца на чужой половине сквозило безнадегой, а Ник Вольтемаде тем временем просто разрывал оборону гостей.

Большой Ник в дебюте разогнал первый гол. Та вовремя не выдвинулся на Миттельштедта, тот нашел Вольтемаде. Ник выдержал паузу и выкатил под пушку Левелинга. И после неудачного сейва Градецкого Демирович забил свой 10-й в кампании. До перерыва "швабы" привычно упустили шанс удвоить перевес. Вольтемаде на корнере изящно скинул Ельчу. А затем одурачил Та, и выкатил Мийо 1 на 1. Энцо не забил, на добивании выстрел Штиллера с линии вынес Инкапье.

Дебют второго тайма снова был за хозяевами. Вольтемаде воспользовался очередной грубой позиционной ошибкой Та, вышел 1 на 1 и расстрелял вратаря. "Байер" отыграл один на стандартах довольно рандомным образом. Но Вольтемаде тут же восстановил +2. Опять перехитрил Та, разогнав атаку, которая закончилась автоголом Джаки.

Вот тут-то и случился перелом. "Штутгарт" уверовал в долгожданную победу и дал себе сбавить обороты. А "Байер" вдруг уверовал в себя и начал сражаться так, словно им есть за что бороться. Инкапье еще более рандомным образом с корнера отыграл один. В концовке Бонифейс вышел в пару к Шику и помог сравнять. После прострела Виктора Штиллер неудачно срезал в свои. А дальше случилась классика. В компенсированное Фримпонг урвал по флангу, нашел Шика, а Патрик в компенсированное, как известно, бьет всегда наверняка.

3:4. Сегодня нас посетили прекрасные флешбеки из прошлого. От которых еще горестнее воспринимается мысль о том, что этот "Байер" вскоре снова обратится в тыкву. Хотя вот "Штутгарт" уже превратился на наших глазах. Проседания после 60-й минуты и плохая реализация, вероятно, будут стоить им попадания в ЛЧ, а то и еврокубки. Но шанс на еще одну сенсацию есть. Если пройдут Лейпциг в Кубке, то будет последний шанс поквитаться с "Байером" в финале.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт (Фюрих, 89), Хендрикс, Аль-Дахиль (Шабо, 77), Ельч – Мийо (Ундав, 68), Штиллер, Каразор, Левелинг (Вагноман, 68) – Вольтемаде, Демирович (Туре, 77)

Байер: Градецки – Инкапье, Андрих (Артур, 74), Та, Мукиеле – Гримальдо (Бонифейс, 57), Гарсия (Адли, 57), Джака, Фримпонг – Паласиос – Шик