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Хаби Алонсо прокомментировал чемпионскую гонку против Баварии

Германия

После впечатляющего камбэка

Хаби Алонсо прокомментировал чемпионскую гонку против Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер 04" в очередной раз продемонстрировал характер, забив два гола в заключительные пять минут и вырвав победу 4:3 над "Штутгартом".

Читайте такжеБундеслига. Штутгарт – Байер 3:4. Чемпионские флешбеки Леверкузена

Этот успех приобрел еще большее значение после неожиданной ничьей "Баварии" (1:1) в матче против "Униона". Благодаря этому "Байер" сократил отставание от лидера Бундеслиги до шести очков за восемь туров до конца чемпионата.

Главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо после матча поделился мыслями относительно чемпионской гонки.

"Посмотрим. В Бундеслиге осталось еще восемь матчей, может произойти что угодно. Мы должны идти от игры к игре, от победы к победе. Все не в наших руках, нужно ждать, но сегодняшний матч против "Штутгарта" был важным.

Желание, воля бороться в каждом матче - это есть. Мы используем этот позитивный настрой и энергию на решающем отрезке сезона. Все игроки верили в победу - это действительно очень важный результат для нас", - сказал Алонсо.

Добавим, что сейчас у "Байера" 56 очков, тогда как у "Баварии" 62.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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