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Сборная Германии презентовала особую форму к 125-летию ассоциации

Германия

Отметили юбилей

Сборная Германии презентовала особую форму к 125-летию ассоциации

Фото - DFB

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Сборная Германии презентовала специальную форму к 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).

Юбилейный комплект формы белого цвета имеет классический дизайн с черным воротником и вставками на рукавах. А на футболке размещен специальный логотип DFB, который отсылает к их первой эмблеме в истории, которая была создана в 1900 году. Форма для голкиперов выполнена в голубом цвете. Стоимость новой футболки составляет 100 евро.

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Напомним, что Adidas является техническим спонсором сборной Германии с 1954 года. Начиная с 2027 года производителем экипировки для Бундестим станет Nike. Новый контракт с американским брендом заключен до 2034 года.

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Источник:
DFB
Опубликовал: Андрей Журба
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