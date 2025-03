Сборная Германии презентовала особую форму к 125-летию ассоциации

Сборная Германии презентовала специальную форму к 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).

Юбилейный комплект формы белого цвета имеет классический дизайн с черным воротником и вставками на рукавах. А на футболке размещен специальный логотип DFB, который отсылает к их первой эмблеме в истории, которая была создана в 1900 году. Форма для голкиперов выполнена в голубом цвете. Стоимость новой футболки составляет 100 евро.

125 years of football greatness. all in one jersey. ✨



125 Jahre Fußball-Historie, vereint in einem Trikot. ✨



get yours now ???????? https://t.co/tMjaYJeUIw pic.twitter.com/FpL9jUF37n