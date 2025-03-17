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Сборная Германии презентовала особую форму к 125-летию ассоциации
Отметили юбилей
Фото - DFB
Сборная Германии презентовала специальную форму к 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB).
Юбилейный комплект формы белого цвета имеет классический дизайн с черным воротником и вставками на рукавах. А на футболке размещен специальный логотип DFB, который отсылает к их первой эмблеме в истории, которая была создана в 1900 году. Форма для голкиперов выполнена в голубом цвете. Стоимость новой футболки составляет 100 евро.
125 Jahre DFB. Ein Trikot für die Ewigkeit. ????????— DFB-Team (@DFB_Team) March 17, 2025
Sei Teil der Geschichte ✨
➡️ https://t.co/cZZLpkAbxR
???? DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/qrWkIGIJfD
125 years of football greatness. all in one jersey. ✨— adidas Football (@adidasfootball) March 17, 2025
125 Jahre Fußball-Historie, vereint in einem Trikot. ✨
get yours now ???????? https://t.co/tMjaYJeUIw pic.twitter.com/FpL9jUF37n
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Напомним, что Adidas является техническим спонсором сборной Германии с 1954 года. Начиная с 2027 года производителем экипировки для Бундестим станет Nike. Новый контракт с американским брендом заключен до 2034 года.
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