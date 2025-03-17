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Боруссия Д планирует возобновить переговоры о продлении контракта со своим ключевым игроком

Германия

В клубе хотят сделать перспективного защитника лицом команды

Боруссия Д планирует возобновить переговоры о продлении контракта со своим ключевым игроком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" планирует продолжить переговоры о новом контракте со своим ключевым игроком.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "шмелей" собирается возобновить переговоры с представителями 25-летнего Нико Шлоттербека по новому долгосрочному соглашению и удвоить его зарплату в размере 5-6 миллионов евро. Также известно, что клуб хочет сделать его главным лицом и потенциальным капитаном команды.

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Отмечается, что несколько клубов проявляют интерес к Шлоттербеку, однако он готов остаться в команде даже если "черно-желтым" не удастся попасть в еврокубки по результатам текущей кампании Бундеслиги.

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В этом сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 4 ассистами. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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