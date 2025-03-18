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Легендарный нападающий Баварии высказался о звезде нынешней команды
Похвалил соотечественника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери похвалил своего соотечественника Майкла Олисе, который проводит впечатляющий сезон в немецком клубов.
"Он очень хороший футболист. Это нелегко, когда ты молодой игрок и попадаешь в такой большой клуб, не зная языка, но он справляется очень хорошо. Я рад. Станет ли Олисе следующим Рибери? Надеюсь, что да!", - сказал Рибери.
Добавим, что Олисе перешел в "Баварию" прошлым летом из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В этом сезоне на счету 23-летнего француза 13 голов и 11 ассистов в 40 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.
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