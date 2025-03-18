Легендарный нападающий Баварии высказался о звезде нынешней команды

Легендарный экс-вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери похвалил своего соотечественника Майкла Олисе, который проводит впечатляющий сезон в немецком клубов.

"Он очень хороший футболист. Это нелегко, когда ты молодой игрок и попадаешь в такой большой клуб, не зная языка, но он справляется очень хорошо. Я рад. Станет ли Олисе следующим Рибери? Надеюсь, что да!", - сказал Рибери.

Добавим, что Олисе перешел в "Баварию" прошлым летом из "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро. В этом сезоне на счету 23-летнего француза 13 голов и 11 ассистов в 40 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.