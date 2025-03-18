РБ Лейпциг потребует 80 миллионов евро за главную звезду команды

"РБ Лейпциг" хочет получить 80 миллионов евро за главную звезду команды.

Как сообщает местный журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб потребует как минимум 80 миллионов евро за Хави Симонса, если 21-летний нидерландский полузащитник решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Впрочем, не исключено, что он может остаться в Бундеслиге на следующий сезон.

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Напомним, что в январе этого года "Лейпциг" подписал Хави Симонса на постоянной основе из "ПСЖ" за 50 миллионов евро, не учитывая возможные бонусы. Руководство "красных быков" стремится получить значительную прибыль после его перепродажи.

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В этом сезоне Хави Симонс отметился 8 голами и 5 ассистами в 25 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 80 миллионов евро.