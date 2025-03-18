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Он хотел бы сам. Экс-вратарь Реала дал совет Нойеру

Германия

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Он хотел бы сам. Экс-вратарь Реала дал совет Нойеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-вратарь "Реала" дал совет вратарю "Баварии" Мануэлю Нойеру.

По словам экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса, Нойеру нужно продолжать играть

"Я бы посоветовал ему играть до тех пор, пока ему это нравится, — пока он может", — сказал Касильяс.

Испанец завершил карьеру в возрасте 39 лет из-за сердечного приступа во время тренировки в мае 2019 года.

В феврале Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией" до 2026-го года. Капитану гранда к тому моменту исполнится 40 лет.

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В этом сезоне Нойер сыграл 33 матча "Баварии", в которых пропустил 26 мячей и 18 матчей отстоял "на ноль".

Напомним, что сейчас Нойер восстанавливается от травмы мышечного волокна.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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