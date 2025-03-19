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Легендарный экс-вингер Баварии похвалил Джамала Мусиалу
Будто младший брат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о Джамале Мусиале в интервью для клубного сайта "Баварии".
"Джамал — это самобытный игрок, как и Олисе. Даже если они не играют так, как я, они уникальны и чрезвычайно важны для "Баварии". Главное — воспринимать футбол как игру, получать от него удовольствие.
Когда ты молод, ожидания людей естественно высоки и постоянно растут. Но мы, футболисты, не машины. Я имел возможность познакомиться с Джамалом на тренировках, когда наблюдал за командой. Я сказал ему, что он должен продолжать играть в свой футбол и оставаться в "Баварии". Это немного похоже на отношения с младшим братом", — сказал Рибери.
Добавим, что в этом сезоне на счету Мусиалы 17 голов и 7 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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