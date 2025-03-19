Арьен Роббен рассказал о том, вписались бы они с Рибери в систему Компани

Легендарный экс-вингер "Баварии" Арьен Роббен рассказал в интервью для клубного сайта о том, вписались бы они с Франком Рибери в систему нынешнего тренера команды Венсана Компани.

"Если ты хороший футболист, ты можешь работать в любой системе. Возможно, тебе нужно будет адаптироваться больше или меньше в зависимости от того, что хочет тренер. Но в конечном итоге все зависит от качества. Каждый игрок приносит разные качества, как это было со мной.

Хороший пример – это время, когда в "Баварию" пришел Пеп Гвардиола. Было много дискуссий о тики-таке и позиционировании мяча. В какой-то момент говорили, что, возможно, Роббен не подходит под это, потому что он часто прибегает к одиночным действиям. Но все впоследствии сложилось очень хорошо, потому что игрок адаптируется", – сказал Роббен.