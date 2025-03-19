Лидер Байера должен определиться со своим будущим до апреля

Несмотря на активный интерес со стороны "Баварии", наиболее вероятным сценарием для Флориана Вирца остается продление контракта "Байером".

Ожидается, что 21-летний полузащитник примет решение до начала апреля. Сейчас все указывает на то, что он останется в Леверкузене, поскольку его родители, которые также являются его агентами, считают, что идеальным моментом для трансфера будет период после чемпионата мира 2026 года.

Новый контракт Вирца будет действовать до 2028 года и будет включать клаусулу в размере около 125 миллионов евро, которая вступит в силу в 2026 году. Если же Вирц решит уйти раньше, его трансфер обойдется минимум в 150 миллионов евро.

Это означает, что "Баварии" придется сначала продать кого-то, прежде чем делать официальное предложение. В то же время "Манчестер Сити" также проявляет серьезный интерес и не пугается высокого ценника, среди претендентов есть и "Реал Мадрид".

Добавим, что в этом сезоне Вирц отыграл 39 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 ассистов.