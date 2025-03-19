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Пять топ-клубов заинтересованы в Нико Шлоттербеке из Боруссии Дортмунд

Германия

Не хотят отпускать

Пять топ-клубов заинтересованы в Нико Шлоттербеке из Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Sport Bild, пять топ-клубов Европы хотят подписать этим летом защитника "Боруссии" Нико Шлоттербека.

Известно, что Дортмунд планирует сделать 25-летнего немца лицом клуба, даже если команда не пробьется в Лигу чемпионов. Однако ситуация не выглядит такой простой, ведь на Шлоттербека претендуют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Реал" и "Барселона".

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Игрок сам должен решить, оставаться ли в Дортмунде без еврокубков. Если он останется, его зарплата удвоится. Он также может стать новым капитаном команды.

Добавим, что в этом сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 4 ассистами. По версии популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Нико Шлоттербек
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Источник:
Sport BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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