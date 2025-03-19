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РБ Лейпциг планирует выкупить защитника у Астон Виллы

Германия

19-летний серб может остаться в Германии

РБ Лейпциг планирует выкупить защитника у Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" намерен воспользоваться опцией выкупа сербского правого защитника Косты Недельковича, который выступает за клуб на правах аренды из "Астон Виллы". Об этом сообщает Филип Гинце.

"РБ Лейпциг" планирует активировать пункт о выкупе футболиста за 15 миллионов евро, из которых 4,5 миллиона являются бонусами.

19-летний серб присоединился к немецкому клубу в феврале 2025 года, и его арендное соглашение рассчитано до 30 июня.

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Источник:
Philipp Hinze
Опубликовал: Екатерина Власова
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