  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Стало известно, когда к игре за Баварию вернется Нойер
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда к игре за Баварию вернется Нойер

Германия

Хорошие новости для команды

Стало известно, когда к игре за Баварию вернется Нойер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер может восстановиться от травмы к матчу против "Санкт-Паули", который состоится 29 марта. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что футболист получил разрыв мышечных волокон в правой икре во время празднования второго гола "Баварии" в ворота "Байера".

Добавим, что Нойер в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 18 отыграл на ноль.

Читайте такжеЛидер Байера должен определиться со своим будущим до апреля
По теме
yellow-arrow
РБ Лейпциг планирует выкупить защитника у Астон Виллы
yellow-arrow
Пять топ-клубов заинтересованы в Нико Шлоттербеке из Боруссии Дортмунд
yellow-arrow
Лидер Байера должен определиться со своим будущим до апреля
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Санкт-Паули (Гамбург)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости