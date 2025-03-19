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Стало известно, когда к игре за Баварию вернется Нойер
Хорошие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер может восстановиться от травмы к матчу против "Санкт-Паули", который состоится 29 марта. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Напомним, что футболист получил разрыв мышечных волокон в правой икре во время празднования второго гола "Баварии" в ворота "Байера".
Добавим, что Нойер в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 18 отыграл на ноль.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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