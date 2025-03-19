Стало известно, когда к игре за Баварию вернется Нойер

Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер может восстановиться от травмы к матчу против "Санкт-Паули", который состоится 29 марта. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Напомним, что футболист получил разрыв мышечных волокон в правой икре во время празднования второго гола "Баварии" в ворота "Байера".

Добавим, что Нойер в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 18 отыграл на ноль.