Альфонсо Дэвис объяснил свое решение продлить контракт с Баварией

Канадский левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис объяснил в интервью свое решение продлить контракт с мюнхенцами.

"Бавария" – это клуб, который рискнул, подписав 16-17-летнего парня из Ванкувера. Они привезли меня в один из крупнейших клубов мира и подготовили к большой сцене. Я очень благодарен, что они дали мне эту возможность. Новый контракт – это сигнал, что я люблю этот клуб и рад, что они увидели во мне потенциал и поверили в меня", – пояснил Дэвис.

Игрок также объяснил, какие у него цели на следующие годы.

"Как футболист, ты хочешь выигрывать все снова и снова. Это стремление никогда не исчезает. Войти в историю такого клуба, как "Бавария", было бы чем-то особенным. Я знаю, что это потребует огромного труда, чтобы попасть в список выдающихся игроков, выступавших за этот клуб. Чтобы оказаться в этой когорте, надо отдать всего себя. Каждый день, выходя на поле, я буду бороться за этот клуб", – сказал Дэвис.

Добавим, что в этом сезоне на счету канадца 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.