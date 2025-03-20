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Центральный защитник Байера выбыл до конца сезона

Германия

Он ещё в аренде

Центральный защитник Байера выбыл до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Байера" выбыл до конца сезона.

Немецкий клуб сообщил, что Марио Эрмосо был прооперирован после травмы, полученной в матче с "Баварией". "Байер" объявил, что защитник в этом сезоне больше не сыграет.

"Наш защитник будет отсутствовать до конца сезона и сейчас начнет реабилитацию в "Werkstatt", чтобы, как мы надеемся, быстро восстановиться", - написал клуб.

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Марио Эрмосо в январе присоединился к "Байеру" на правах аренды из "Ромы" и сыграл за немецкий клуб 7 матчей.

Напомним, что Эрмосо получил травму в ответном матче Лиги Чемпионов против "Баварии". На поле он провёл 38 минут.

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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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