Полузащитник Баварии рассказал, собирается ли покидать клуб, несмотря на слухи в прессе

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья не собирается покидать клуб, несмотря на тяжелый старт карьеры в Германии и слухи о его возможном уходе.

"Меня не интересуют слухи о моем возможном уходе из "Баварии". Я сделаю все возможное, чтобы показать, почему этот клуб потратил на меня деньги. Я не собираюсь покидать клуб. Я продолжаю выполнять свою работу, я не могу контролировать то, что происходит вокруг. Я готов к этому вызову", — сказал Пальинья в комментарии для издания Sport Bild.

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Напомним, что "Бавария" приобрела Жоау Пальинью за 51 миллион евро из "Фулхэма" летом прошлого года. За этот период португалец провел 19 матчей за мюнхенский клуб. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.