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Журналист рассказал о том, что должна сделать Бавария для трансфера испанской звезды
В гонке за игрока лидирует клуб АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Кристиан Фальк сообщил о том, кто сейчас является лидером за подписание Нико Уильямса, и что должна сделать "Бавария", чтобы иметь возможность купить нападающего "Атлетика".
"Сейчас Нико Уильямс ближе к переходу в "Арсенал", чем в "Баварию", поскольку мюнхенцы не могут действовать так конкретно, как хотели бы. Уильямс все еще остается в списке приоритетных целей "Баварии", но руководитель спортивного отдела Макс Эберль сначала должен продать нескольких игроков.
"Бавария" хочет продать Кингсли Комана, которым интересуются "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и клубы из Саудовской Аравии. Если этот трансфер состоится, полученные средства могут быть использованы на приобретение Уильямса. Также в списке на продажу есть Серж Гнабри, но пока нет ни одного заинтересованного клуба. Поэтому мюнхенцы вынуждены ждать, удастся ли им продать Комана", - сообщил Фальк.
Добавим, что в этом сезоне на счету Нико Уильямса 9 голов и 7 ассистов в 37 матчах за "Атлетик" во всех турнирах.
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