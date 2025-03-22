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Тренер клуба действующего чемпиона Германии решил остаться еще на сезон в команде

Германия

Затем в Мадрид

Тренер клуба действующего чемпиона Германии решил остаться еще на сезон в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо принял решение остаться еще на сезон в клубе Бундеслиги.

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По информации Get German Football News, Алонсо сейчас полностью вовлечен в планирование состава на следующий сезон, это одна из причин, почему Алонсо может остаться еще на один сезон главным тренером "Байера".

Добавим, что контракт Алонсо и Байера рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что в СМИ ходит информация, что именно Алонсо может возглавить мадридский "Реал" после Анчелотти.

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Источник:
getfootballnewsgermany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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