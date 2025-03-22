Один проигрыш из 16 матчей. Юлиан Нагельсманн и сборная Германии набирает оборотов

Сборная Германии во главе с Юлианом Нагельсманном проиграла лишь один из последних 16 матчей.

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По информации Flashscore, последний раз сборная Германии проиграла в 2024 году во время Евро против Испании, тогда матч завершился со счетом 1:2.

Напомним, что 20 марта подопечные Юлиана Нагельсманна сыграли против сборной Италии в рамках 1/4 финала Лиги наций. Игра завершилась в пользу сборной Германии со счетом 2:1.

Добавим, что 23 марта в Германии состоится ответный матч.