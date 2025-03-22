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Бавария интересуется 24-летним немецким форвардом из Майнца
Будущий дублер англичанина?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Йонатан Буркардт заинтересовал мюнхенскую "Баварию".
По информации источника, "Бавария" хочет приобрести 24-летнего немецкого нападающего и сделать из него дублера Харри Кейна. Добавим, что Буркардт также интересен "Байеру", "Айнтрахту" и клубам АПЛ.
Во всех официальных матчах Буркардт сыграл 23 матча, в которых отметился 16 голами и 3 голевыми передачами.
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Источник:sport.sky.de
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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