Официально. Штутгарт объявил о продлении контракта с главным тренером

Официальный сайт "Штутгарта" объявил о подписании нового договора о сотрудничестве с главным тренером команды Себастьяном Генессом.

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Новый контракт между немецким клубом и 42-летним немецким специалистом рассчитан до лета 2028 года.

Добавим, что Генесс возглавил "Штутгарт" в апреле 2023 года. Сейчас немецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.