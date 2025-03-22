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Официально. Штутгарт объявил о продлении контракта с главным тренером

Германия

Контракт рассчитан до лета 2028

Официально. Штутгарт объявил о продлении контракта с главным тренером

VfB Stuttgart

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Официальный сайт "Штутгарта" объявил о подписании нового договора о сотрудничестве с главным тренером команды Себастьяном Генессом.

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Новый контракт между немецким клубом и 42-летним немецким специалистом рассчитан до лета 2028 года.

Добавим, что Генесс возглавил "Штутгарт" в апреле 2023 года. Сейчас немецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Источник:
vfb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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