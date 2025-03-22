Вратарь "Баварии" взял перерыв в тренировках.

Клубный сайт сообщил, что случилась реакция в икроножной мышце и из-за этого

"Мануэль Нойер уже начал восстановительные тренировки после растяжения икроножной мышцы, полученного им в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Bayer Leverkusen. Теперь он снова возьмет перерыв в тренировках в ближайшие дни из-за реакции на икроножную мышцу", - написал клуб.

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Напомним, что Мануэль Нойер травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Байера" 5 марта, сыграв 58 минут на поле.