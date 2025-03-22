  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вратарь Баварии взял перерыв в тренировках
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Баварии взял перерыв в тренировках

Германия

Под вопросом его участие в ближайшем матче клуба

Вратарь Баварии взял перерыв в тренировках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Баварии" взял перерыв в тренировках.

Клубный сайт сообщил, что случилась реакция в икроножной мышце и из-за этого

"Мануэль Нойер уже начал восстановительные тренировки после растяжения икроножной мышцы, полученного им в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Bayer Leverkusen. Теперь он снова возьмет перерыв в тренировках в ближайшие дни из-за реакции на икроножную мышцу", - написал клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Мануэль Нойер травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Байера" 5 марта, сыграв 58 минут на поле.

По теме
yellow-arrow
Официально. Штутгарт объявил о продлении контракта с главным тренером
yellow-arrow
Бавария интересуется 24-летним немецким форвардом из Майнца
yellow-arrow
Один проигрыш из 16 матчей. Юлиан Нагельсманн и сборная Германии набирает оборотов
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости