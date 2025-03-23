  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария снова остается без Нойера. На сколько на этот раз выбыл опытный голкипер?
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария снова остается без Нойера. На сколько на этот раз выбыл опытный голкипер?

Германия

Пропустит первый матч 1/4 финала ЛЧ против Интера

Бавария снова остается без Нойера. На сколько на этот раз выбыл опытный голкипер?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер пропустит примерно 2 недели из-за травмы икроножной мышцы.

Читайте такжеСтарым здесь место. Иван Перишич расцветает в тридцать шесть и приближает встречу с Украиной

По имеющейся информации, ухудшение состояния травмы икроножной мышцы постигло немецкого вратаря, которую он получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера".

Теперь Нойер не сыграет против "Санкт-Паули" (29 марта) и "Аугсбурга" (4 апреля) и, скорее всего, пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Интером" (8 апреля).

По теме
yellow-arrow
Вратарь Баварии взял перерыв в тренировках
yellow-arrow
Официально. Штутгарт объявил о продлении контракта с главным тренером
yellow-arrow
Бавария интересуется 24-летним немецким форвардом из Майнца
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости