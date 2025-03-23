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Бавария снова остается без Нойера. На сколько на этот раз выбыл опытный голкипер?
Пропустит первый матч 1/4 финала ЛЧ против Интера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер пропустит примерно 2 недели из-за травмы икроножной мышцы.
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По имеющейся информации, ухудшение состояния травмы икроножной мышцы постигло немецкого вратаря, которую он получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера".
Теперь Нойер не сыграет против "Санкт-Паули" (29 марта) и "Аугсбурга" (4 апреля) и, скорее всего, пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Интером" (8 апреля).
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Источник:iMiaSanMia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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