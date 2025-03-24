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Байер ожидает ответа своей главной звезды относительно продления контракта
Финальные детали сделки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным издания Kicker, "Байер" ожидает решения Флориана Вирца о продлении контракта с клубом. Футболисту осталось только принять окончательное решение, после чего будут согласованы финальные детали. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.
При этом выбор 21-летнего хавбека не зависит от будущего Хаби Алонсо. Однако пока все указывает на то, что тренер останется в "Леверкузене". Также отмечается, что представители Вирца считают его развитие не завершенным. В "Байере" он сможет улучшить лидерские качества и повзрослеть как игрок в комфортной среде. Кроме того, еще один год в Леверкузене позволит Вирцу лучше подготовиться к ЧМ-2026, избежав лишних факторов, которые могут повлиять на его форму.
Добавим, что в этом сезоне Вирц сыграл 39 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 ассистов.
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